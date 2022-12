Qatar 2022: Deschamps, 'non è stato facile ma abbiamo Mbappé che risolve molti problemi'

Doha, 4 dic. - "Non è stato facile perché la Polonia era ben organizzata ma abbiamo cambiato alcuni piccoli posizionamenti a metà del primo tempo e abbiamo trovato molto più equilibrio in campo e dopo c'è Kylian che con l'abilità che ha può risolvere molti problemi, buon per noi". Il ct della Francia Didier Deschamps commenta così il successo per 3-1 sulla Polonia che qualifica i Bleus ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022, con Kylian Mbappé grande protagonista e autore di due gol e un assist. "C'è stata unità fin dall'inizio in questo gruppo, ovviamente contano i risultati ed essere arrivati ​​ai quarti di finale questa sera è un qualcosa di ottimo", aggiunge l'ex centrocampista della Juventus.

