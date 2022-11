Qatar 2022: FifPro, 'diritto giocatori di esprimere sostegno ai diritti umani in campo e fuori'

Roma, 22 nov. La FifPro "prende atto delle dichiarazioni della Fifa e delle federazioni calcistiche di Belgio, Danimarca, Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera e Galles in merito ai giocatori che indossano le fasce 'One Love'. Principalmente non siamo d'accordo con la premessa secondo cui i capitani dovrebbero affrontare sanzioni che incidono sulla loro capacità di competere nella Coppa del Mondo a causa dell'azione collettiva portata avanti da squadre, federazioni e dai loro dirigenti. Indossando le fasce, i capitani sarebbero stati il ​​veicolo dell'azione collettiva. Passare loro la minaccia della sanzione è sbagliato", ha spiegato il sindacato calciatori internazionale in una nota.

"Riconosciamo che esistono regolamenti della Coppa del Mondo Fifa sull'equipaggiamento, che in precedenza erano stati approvati dalle federazioni partecipanti e prescrivevano l'uso di specifiche fasce da capitano. Tuttavia, il finale deludente di questa azione coordinata per esprimere sostegno all'uguaglianza e all'inclusione non può scoraggiare i giocatori dall'esprimere le proprie opinioni. I giocatori devono avere il diritto di esprimere il proprio sostegno ai diritti umani dentro e fuori dal campo di gioco e sosterremo chiunque di loro utilizzi le proprie piattaforme per farlo. Riteniamo che una bandiera arcobaleno non sia una dichiarazione politica ma un'approvazione dell'uguaglianza e quindi un diritto umano universale", ha aggiunto la FifPro.

"Ancora una volta i regolamenti calcistici destinati a disciplinare una competizione hanno un impatto diretto sui diritti dei giocatori e tuttavia sono stati emanati senza il loro coinvolgimento e consenso. Continueremo a spingere per garantire che i giocatori siano rappresentati in ogni decisione che influisca sul loro lavoro e sulla loro carriera", ha concluso la nota.

