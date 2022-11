Doha, 29 nov. - Il Senegal è in vantaggio per 1-0 sull'Ecuador al termine del primo tempo del match valido per l'ultima giornata del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento al Khalifa International Stadium di Doha. A decidere sin qui la partita il calcio di rigore trasformato da Sarr al 44'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA