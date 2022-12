Doha, 1 dic. - Il Marocco è in vantaggio per 2-1 sul Canada al termine del primo tempo del match valido per l'ultima giornata del gruppo F dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento allo stadio Al Thumama di Doha. Per i nordafricani in rete Ziyech al 4' e di En Nesyri al 23', per i nordamericani autogol di Aguerd al 40'.

