Qatar 2022, il Marocco non ci sta: protesta con Fifa per 2 rigori non concessi

Roma, 15 dic. Il Marocco presenta un reclamo alla Fifa e "protesta formalmente" contro l'arbitraggio del messicano, Cesar Arturo Ramos, per due rigori che non sarebbero stato concessi durante la semifinale contro la Francia durante i Mondiali del Qatar. La Federcalcio marocchina in un comunicato parla di una "ingiustizia arbitrale per due rigori incontestabili".

Pubblicità

La Frmf, si legge nella nota, "ha inviato una lettera all'istanza competente in merito a situazioni arbitrali che hanno privato la nazionale del Marocco di due rigori incontestabili secondo il parere di diversi specialisti in arbitraggio. La Frmf ha espresso il suo stupore per il fatto che la Var non abbia corretto l'operato dell'arbitro". La Federazione "ricorda che farà di tutto per difendere e preservare i diritti delle nazionali chiedendo il rispetto dell'equità nell'arbitraggio e denunciando decisioni di arbitraggio prese durante questa semifinale del Mondiale".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA