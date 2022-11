Qatar 2022: Infantino dà il benvenuto al 'Team One', 129 arbitri e assistenti

Roma, 11 nov. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha accolto personalmente i 129 arbitri, assistenti arbitrali e ufficiali di gara che saranno impegnati nella Fifa World Cup Qatar 2022, e ha dato il via al loro ritiro ufficiale sottolineando il ruolo fondamentale che il gruppo che ha affettuosamente chiamato "Team One", gioca, per offrire la migliore edizione di sempre della più grande competizione calcistica.

"Siete la squadra della Fifa", ha detto il presidente Infantino. “La nostra squadra e in realtà la squadra più importante del torneo perché senza di voi non c'è il calcio; non c'è la Coppa del Mondo Fifa. Abbiamo bisogno che il 'Team One' entri in campo per prima. Abbiamo bisogno del Team One per dare il via alla prima partita il 20 novembre e abbiamo bisogno del Team One per fermare l'ultima partita e assegnare il titolo ai campioni del mondo".

