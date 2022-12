Qatar 2022: Infantino, 'mondiale globale che ha unito, grazie a tutti'

Al Khor, 16 dic. "Questo Mondiale ha mostrato una forza di coesione enorme: la Fifa ringrazia tutti coloro che sono stati coinvolti, il Qatar, i volontari: hanno resto questa edizione la migliore di sempre su tutti i fronti". Queste le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino nel tracciare il bilancio dei mondiali di Qatar 2022 che si chiuderà domenica con la finale tra Argentina e Francia. "Il calcio è diventato veramente globale come dimostra la prima squadra africana in semifinale", ha proseguito Infantino che ha parlato "dell'unanime apprezzamento del Consiglio Fifa per questo mondiale e per il potere coesivo unico che ha dimostrato". Tra tutti gli aspetti positivi il numero uno del calcio mondiale ha sottolineato la "prima donna arbitro, oltre tre milioni di spettatori allo stadio, 5 miliardi davanti alla tv", lodando il comportamento dei tifosi e "l'atmosfera gioiosa" del torneo, le "partite incredibilmente competitive con qualche sorpresa e alcuni grandi gol".

