Qatar 2022: Infantino, 'stiamo studiando formula migliore per Mondiale 2026'

Doha, 16 dic. - "Siamo convinti dell'impatto assoluto del calcio in Nordamerica, della sua crescita. Ci saranno più partite, più volume in tutto ciò che circonda la Coppa del Mondo. Prevediamo che cinque o sei milioni di tifosi viaggeranno nei tre paesi organizzatori. Siamo totalmente convinti del successo del torneo". Lo dice il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel corso della conferenza stampa in cui ha tracciato un bilancio del mondiale di Qatar 2022. "Dopo aver visto il successo di questa fase a gironi con gruppi di quattro squadre, dobbiamo rivedere il formato per il 2026. Sedici gruppi di tre o 12 gironi da quattro per la Coppa del Mondo 2026? Bisogna vedere qual è la formula migliore. Siamo sempre aperti a migliorare", aggiunge il numero uno del calcio mondiale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA