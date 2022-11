Qatar 2022: lesione rientrata, possibile recupero lampo per Benzema

Doha, 28 nov. - Karim Benzema potrebbe recuperare e tornare a giocare ai Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante della Francia e del Real Madrid era stato costretto a dare forfait per la Coppa del Mondo lo scorso 20 novembre, a poche ore dal debutto, a causa di un problema al quadricipite della coscia sinistra. Secondo quanto riporta 'Onda Madrid' la lesione sarebbe già rientrata e il Pallone d'oro in carica sarebbe pronto per la ripresa degli allenamenti delle 'merengues', fissata per giovedì 1° dicembre. Il ct Didier Deschamps non aveva sostituito Benzema, che quindi potrebbe scendere in campo con la Nazionale durante il Mondiale, presumibilmente dai quarti di finale in poi. La palla, dunque, ora passa al CT Deschamps e alla Federazione francese. Alcuni rumors avevano parlato di clima idilliaco nella Francia dopo l'addio di Karim, ipotesi smentita da Tchouaméni dopo la vittoria con la Danimarca, che ha mandato i 'galletti' agli ottavi: "E' tutto falso, stavamo bene in gruppo anche con Benzema".

