Qatar 2022: Luxuria, 'giocatori si facciano ammonire, non si può sottostare a censura'

Roma, 21 nov. ''I giocatori dovrebbero rischiare l'ammonizione, sarebbe davvero un grandissimo segnale, non si può sottostare a questa censura in barba alla Fifa e in barba al Qatar''. Questo l'appello che lancia Vladimir Luxuria attraverso l'Adnkronos, sulla scelta della Fifa di vietare ai giocatori delle varie nazionali che partecipano ai mondiali di calcio di indossare la fascia 'one love' a sostegno dei diritti Lgbtq+. Pena l'ammonizione. ''Il presidente della Fifa, Gianni Infantino - continua - ha detto di sentirsi gay ma un conto è sentirsi gay per il tempo di una conferenza stampa, protetto dal suo ruolo di presidente, altro è esserlo in quella nazione. La decisione della Fifa dimostra che Infantino in conferenza stampa è stato assolutamente ipocrita''.

''In Qatar secondo l'articolo 296 del codice penale fortemente influenzato dalla sharia - racconta Luxuria - chi è gay rischia anni di carcere e rischia di essere frustato. Una come me non potrebbe andare neanche allo stadio se l'Italia fosse stata ammessa perché in Qatar non si consente assolutamente la transizione. In un paese dove i diritti umani vengono continuamente violati si poteva lanciare almeno questo segnale. Per non parlare - sottolinea - delle migliaia di lavoratori morti, i piloni di quegli stadi trasudano il sangue di quelli che ci ha rimesso la vita per costruirli''.

''Visto che già la Fifa ha scelto il Qatar ed è già una cosa grave perché lo sport, che dovrebbe distrarre dalla noia e dai fatti quotidiani, diventa un anestetico sui diritti umani, si poteva cercare almeno di smuovere le acque di un paese dove la comunità lgbt è assolutamente invisibile. Pensa che iniezione vitale avrebbe potuto avere la comunità lgbt sapendo che qualcuno aveva un segno visibile'', conclude Luxuria.

