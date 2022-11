Qatar 2022: Malagò, 'rinuncia fascia 'One Love' autogol clamoroso'

Roma, 22 nov. La decisione delle sette squadre nazionali europee che hanno deciso di rinunciare a indossare la fascia 'One Love' in difesa dei diritti per evitare un cartellino giallo al loro capitano al mondiale di Qatar 2022 “mi sembra che sia stato un autogol clamoroso. Non capisco come in una cosa barattata a fronte di un'altra tutela, non abbiano pesato questo atteggiamento soprattutto in termini di difesa dei diritti umani”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di Giunta e Consiglio informali alla presenza del Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. “Sicuramente non è una cosa che gli porta consenso e una buona immagine”, ha sottolineato.

