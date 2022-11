Qatar 2022: Marocco contro Canada per la storia, in quota Sabiri e Cheddira cercano gol per gli ottavi

Roma, 30 nov. - Dopo la vittoria sul Belgio per 2-0, il Marocco gioca per la storia: contro il Canada, già matematicamente eliminato, la nazionale nordafricana può eguagliare il suo miglior risultato qualificandosi agli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Anche i betting analyst di Stanleybet.it puntano sulla vittoria, con il successo della nazionale allenata da Regragui a quota 2,10 contro la vittoria canadese a 3,50 e il pari a 3,30. Grande protagonista con il Belgio, con la punizione che ha portato in vantaggio il Marocco, Abdelhamid Sabiri, giocatore della Sampdoria, punta al bis rendendosi ancora una volta decisivo: una sua rete vale infatti 5 volte la posta, mentre il sigillo di Walid Cheddira, attaccante del Bari, si gioca a 3,75.

