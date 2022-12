Qatar 2022: Marocco sorpresa anche per i bookie, boom di puntate su Olanda-Argentina

Roma, 13 dic. - Marocco sorpresa dei Mondiali 2022: la squadra di Walid Regragui è la prima squadra africana a raggiungere una semifinale e l'eventuale vittoria del torneo potrebbe essere di gran lunga lo scenario peggiore per i bookmaker. Alla vigilia, il successo dei marocchini si giocava a 250 volte la posta su Snai, ora, riporta Agipronews, è offerto a 10. Finora, però, la partita col volume di gioco più alto è stata Olanda-Argentina, che ha visto la clamorosa rimonta degli Orange, con la doppietta di Weghorst e il gol del pareggio all'11esimo minuto di recupero prima della lotteria dei rigori che ha premiato Messi & Co. La Pulce, inoltre, è anche il giocatore su cui si è concentrato il maggior numero di puntate "live" sul "prossimo marcatore" nell'ultima fase, insieme ai francesi Mbappè e Giroud e al croato Modric - che potrebbero sfidarsi in finale - davanti a Neymar e Ronaldo.

