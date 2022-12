Roma, 19 dic. - "Noi torneremo", la bandiera francese e un'emoticon con due mani giunte, a metà tra le scuse e la preghiera. Così Kylian Mbappé ha rotto il silenzio sui suoi profili social dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro l'Argentina. L'attaccante del Psg, capocannoniere della competizione con otto reti, è diventato il secondo giocatore della storia a segnare una tripletta in una finale del Mondiale. Non è però bastata per il bis dopo il successo di quattro anni fa in Russia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA