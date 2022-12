Qatar 2022: Messi, 'battuto record Maradona? Sarebbe stato super felice per me'

Doha, 1 dic. Lionel Messi ha detto che Diego Maradona sarebbe stato "super felice" di sapere che la Pulce' ha battuto il record del defunto campione argentino come giocatore con più presenze ai Mondiali del suo paese. La superstar del Paris Saint-Germain ha giocato un ruolo importante nella vittoria per 2-0 di mercoledì sulla Polonia che ha assicurato all'Argentina il primo posto nel Gruppo C e il passaggio agli ottavi di finale dove sfiderà l'Australia. Messi, che si è fatto parare un rigore da Wojciech Szczesny, stava facendo la sua 22esima presenza nella competizione, una in più del suo ex allenatore Maradona. "Ho saputo di questo record solo di recente", ha detto Messi quando gli è stato detto del suo ultimo successo. "È un piacere poter continuare a raggiungere questo tipo di record. Penso che Diego sarebbe super felice per me perché mi ha sempre mostrato molto affetto. Era sempre felice quando le cose andavano bene per me".

Pubblicità

Messi potrebbe ancora prendere un altro record a Maradona, poiché le 63 possibilità che ha creato ai Mondiali nella storia registrata sono seconde solo al suo connazionale, che ne ha create 67. I gol nel secondo tempo di Alexis Mac Allister e Julian Alvarez hanno assicurato all'Argentina la vittoria di cui avevano bisogno, e ora sono i favoriti per superare l'Australia. "Dopo il primo gol, tutto è andato per il verso giusto", ha detto Messi, che faceva parte della squadra argentina che è arrivata seconda alla Germania ai Mondiali del 2014. "Abbiamo ricominciato a fare quello che cercavamo di fare dall'inizio del Mondiale, ma che non eravamo riusciti a realizzare per vari motivi. Aver potuto farlo ci dà fiducia per il futuro".

Messi cercherà di segnare nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per la prima volta sabato, con tutti e otto i suoi precedenti gol nella fase a gironi. Ha effettuato 23 tiri senza trovare la rete oltre il primo turno, anche se ha fatto assist negli ultimi 16 in ciascuna delle edizioni 2010, 2014 e 2018.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA