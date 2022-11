Qatar 2022: Messi, 'sto bene e inseguo il mio grande sogno'

Doha, 21 nov. - "Mi sento molto bene fisicamente: arrivo in un gran momento a questo Mondiale, non ho alcun tipo di problema. Mi sono allenato a parte per un colpo e per precauzione". Il capitano dell'Argentina Lionel Messi assicura sulla sua presenza in campo dal 1' all'esordio mondiale di domani contro l'Arabia Saudita. “Giocare un Mondiale è sempre speciale, l'atmosfera che si vive prima dell'esordio è diversa dal solito -aggiunge il 35enne di Rosario-. E' bello che molte persone, anche non argentine, si augurano la nostra vittoria. Sono grato per l'affetto che ho ricevuto durante tutta la mia carriera. Questo sarà il mio ultimo Mondiale e quindi l'ultima opportunità di realizzare il mio grande sogno".

