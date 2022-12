Qatar 2022: Muller verso addio a Nazionale, 'uscita Germania da Mondiali una catastrofe'

Doha, 2 dic. L'attaccante della Germania Thomas Muller ha descritto l'eliminazione anticipata della sua squadra dalla Coppa del Mondo di Qatar 2022 come una "catastrofe assoluta" e ha lasciato intendere che potrebbe aver giocato la sua ultima partita internazionale. Una doppietta di Kai Havertz ha regalato alla Germania la vittoria per 4-2 sul Costa Rica nell'ultima partita del girone, ma la vittoria del Giappone sulla Spagna ha portato la squadra di Hansi Flick a finire terza nel Gruppo E, dietro alla Spagna per differenza reti. "È incredibilmente amaro per noi perché pensavamo che il nostro risultato sarebbe stato sufficiente", ha detto Muller. "È una sensazione di impotenza". È la seconda volta consecutiva che la Germania non riesce a raggiungere la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo dopo la pessima prestazione in Russia quattro anni fa, quando arrivò ultima nel girone come campione in carica. Muller, che ha segnato 10 gol in quattro edizioni della Coppa del Mondo, non ha garantito che avrebbe continuato in nazionale. "Per me personalmente, questa è una catastrofe assoluta. Se questa è stata la mia ultima partita, è stato un grande piacere", ha detto il 33enne. "Abbiamo vissuto momenti incredibili insieme. In ogni partita ho cercato di lasciare il cuore in campo. L'ho fatto con amore".

