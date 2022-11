Qatar 2022: Neymar, 'uno dei momenti più difficili ma sicuro di tornare per aiutare Brasile'

Doha, 25 nov. - "Oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera e di nuovo in una coppa del mondo un infortunio. Sì, è fastidioso, farà male ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare per fare del mio meglio per aiutare il mio Paese, i miei compagni e me stesso". Così su Instagram la stella del Brasile Neymar all'indomani dell'infortunio alla caviglia che lo costringerà di sicuro a saltare le prossime due partite del mondiale e ne mette a rischio l'intera partecipazione.

"L'orgoglio e l'amore che provo indossando questa maglia è inspiegabile. Se Dio mi desse l'opportunità di scegliere un paese in cui nascere, questo sarebbe il Brasile. Niente nella mia vita è stato scontato o facile, ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non augurare mai del male a qualcuno, ma aiutare chi ha bisogno", aggiunge l'attaccante del Psg.

