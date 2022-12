Qatar 2022: Neymar verso il ritorno in campo, Tite 'si allenerà, se sta bene gioca'

Doha, 4 dic. - Buone notizie per Tite e per tutto il Brasile: Neymar ha recuperato dall'infortunio alla caviglia rimediato nel match inaugurale contro la Serbia e dovrebbe essere in campo domani sera contro la Corea del Sud nel match valido per gli ottavi di finale. Nella conferenza stampa della vigilia il ct Tite ha fatto sapere che l'attaccante del Psg sarà in campo se riuscirà ad allenarsi regolarmente con i compagni nella rifinitura. "Oggi si allenerà, se sta bene gioca".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA