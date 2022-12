Il ct del Brasile ha anche parlato delle condizioni fisiche dei due juventini Alex Sandro e Danilo che non hanno potuto partecipare all'ultima partita per infortunio: "Alex Sandro è out, non è nelle condizioni fisiche e mentali per giocare. Non lo metteremo in campo perché rispettiamo la salute dei giocatori e lui non è in salute. Mentre per quanto riguarda Danilo, domani sarà regolarmente della partita".

