Qatar 2022: niente fascia One Love, calciatori tedeschi protestano tappandosi la bocca

Doha, 23 nov. - Niente fascia da capitano 'One Love' per il portiere Manuel Neuer ma la Germania non rinuncia a protestare. I giocatori della nazionale tedesca, non inquadrati dalle telecamere della regia internazionale, hanno infatti tenuto la mano davanti alla bocca durante la foto ufficiale di squadra, spiegando la scelta sul Twitter della Federcalcio tedesca: "Non si trattava di fare una dichiarazione politica, i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere dato per scontato ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione".

