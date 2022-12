Al Rayyan, 3 dic. - L'Argentina è in vantaggio per 1-0 sull'Australia alla fine del primo tempo del secondo ottavo di finale dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. A decidere fin qui il match il gol di Messi al 35'.

