Doha, 15 dic. - Szymon Marciniak è l'arbitro designato per la finale dei Mondiali in Qatar, in programma domenica 18 dicembre tra Argentina e Francia. Il 41enne polacco ha già diretto due partite della fase finale: Francia-Danimarca (2-1) e Argentina-Australia (2-1). Sarà invece diretta dal qatariota Al Jassim la finale per il terzo e quarto posto tra Marocco e Croazia.

