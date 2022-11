Qatar 2022: Polonia-Argentina, bookie e scommettitori per il 2

Roma, 29 nov. - Vincere è di fatto obbligatorio, visto il rischio che comporterebbe un pareggio. È quindi l'Argentina la preferita dei bookmaker per la partita con la Polonia, decisiva per le sorti del gruppo C: il «2» è offerto tra l'1,48 di Planetwin365 e l'1,50 di Stanleybet.it, a cui si accompagna il 64% degli scommettitori che ha puntato sull'Albiceleste. Ai biancorossi basterebbe anche il pari per passare il turno, ma già per il segno «X» l'offerta sale a 4,15, mentre l'impresa da tre punti pagherebbe 7,50. La posta in palio mantiene prudenti gli analisti, che puntano su una partita accorta e con massimo due reti complessive (a 1,75).

Gli occhi sono naturalmente puntati sui due uomini simbolo, trascinatori delle rispettive squadre: tra Leo Messi e Robert Lewandowski, passato e presente del Barcellona, la sfida in quota parte però in maniera abbastanza netta, visto l'1,97 quotato per il gol dell'argentino e il 4 offerto per il polacco. Il capitolo marcatori si arricchisce anche con Lautaro, Di Maria e Milik: la firma del Toro sul match pagherebbe 2,75, mentre i due juventini sono offerti rispettivamente a 5 e 7. Non poteva mancare neanche Zielinski, che dopo la rete all'Arabia Saudite si fa avanti a 11.

