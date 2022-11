Doha, 24 nov. - Cristiano Ronaldo si è commosso fino alle lacrime durante l'esecuzione dell'inno portoghese, prima del match con il Ghana, esordio in Coppa del Mondo per i lusitani. Il 37enne di Madeira, che ha rescisso il suo contratto con il Manchester United, in Qatar gioca il suo quinto e probabilmente ultimo mondiale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA