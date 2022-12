Il gol arriva poco dopo: al 17' va in rete Gonçalo Ramos. L'attaccante del Benfica riceve palla dentro l'area da Joao Felix e scaglia il pallone sotto l'incrocio da posizione decentrata, sorprendendo Sommer. Gonçalo Ramos con 21 anni e 169 giorni è il secondo più giovane giocatore portoghese ad andare a segno in un Mondiale da Cristiano Ronaldo nel 2006 (21 anni e 132 giorni, contro l'Iran in quel caso). Al 29' la Svizzera sfiora il pari con un sinistro a giro su punizione di Shaqiri e palo pieno dell'ex Inter.

Gli elvetici si fermano al palo e il Portogallo va ancora a segno al 33' con un imperioso stacco di testa di Pepe che anticipa tutti e trasforma il cross di Bruno Fernandes dalla bandierina. La Svizzera prova a rientrare in partita al 38' ma è provvidenziale il salvataggio di Diogo Dalot. Al 43' Bernardo Silva serve Goncalo Ramos, diagonale rasoterra dell'attaccante del Benfica ma Sommer si allunga concedendo calcio d'angolo.

A inizio ripresa il Portogallo dilaga. Tris al 51' ancora con Gonçalo Ramos, che trasforma il cross di Diogo Dalot e con una girata fulminea sul primo palo. I lusitani dilagano e al 55' calano il poker con Raphaël Guerreiro, che raccoglie il suggerimento di Ramos e scaglia un bolide sotto la traversa. Al 58' la Svizzera rende meno amara la sconfitta con la rete di Manuel Akanji, che con una zampata vincente in seguito a un corner dalla destra accorcia le distanze.

La gioia dura poco e al 67' arriva la manita del 5-1 ancora grazie a Gonçalo Ramos, che imbeccato a perfezione da Joao Felix supera Sommer con un elegante scavetto e sigla la tripletta personale. Al 73' entra Cr7 al posto di Joao Felix. Il numero 7 sfiora la rete in un paio di occasioni e si vede annullare un gol per fuorigioco. Nel finale mette la firma anche il milanista Rafael Leao che al 92' si inventa un tiro a giro che si infila nell'angolino lontano per chiudere la festa lusitana.

