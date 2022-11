Qatar 2022: Pulisic in ospedale dopo l'infortunio contro l'Iran rassicura, 'sabato ci sarò'

Doha, 30 nov. - Christian Pulisic si è sbloccato ieri al mondiale di Qatar 2022, segnando la rete che ha piegato l'Iran nello scontro diretto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nel farlo però, il giocatore degli Stati Uniti ha subito un duro colpo agli addominali nello scontro fortuito con il portiere avversario Beiranvand. L'ala del Chelsea è stata così sostituita all'intervallo da Aaronson, con i suoi compagni che sono poi riusciti a mantenere il vantaggio e a chiudere la pratica.

Pulisic è stato subito trasportato in ospedale per dei controlli specifici. A quanto pare però nulla di grave con il giocatore che ha voluto subito rassicurare i suoi tifosi, affermando che sarà pronto per la sfida di sabato contro l'Olanda: "sabato ci sarò", ha detto la stella della nazionale a stelle e strisce. Il match tra gli orange e gli Stati Uniti sarà la prima partita degli ottavi di finale, in programma sabato 2 dicembre alle ore 16. Con Pulisic in campo, la nazionale americana sogna di poter eguagliare i quarti di finale raggiunti nel 2002.

