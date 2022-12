Qatar 2022: Rodrygo e Marquinhos sbagliano ai rigori, Croazia elimina Brasile ed è in semifinale

Al Rayyan, 9 dic. - Iniziano con una sorpresa i quarti di finale del mondiale di Qatar 2022. Il favorito Brasile esce di scena 5-3 ai calci di rigore con la Croazia. La Nazionale di Dalic, finalista 4 anni fa in Russia, vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Olanda e Argentina. Primo tempo equilibrato senza grandi emozioni, nella ripresa la Selecao cresce ma Livakovic è decisivo e chiude più volte su Neymar e su Paquetà. Ai supplementari magia di Neymar che eguaglia Pelé come miglior marcatore all-time del Brasile a quota 77, poi Petkovic fa 1-1 e porta la sfida ai rigori, dove sono decisivi gli errori di Rodrygo (parata di Livakovic) e Marquinos (palo). Per il Brasile è la quarta eliminazione ai quarti di finale negli ultimi 5 mondiale: semifinale raggiunta solo nel 2014 e poi persa 7-1 con la Germania.

Gara veloce, a tratti vivace, con la Croazia che pressa e chiude gli spazi per poi ripartire sfruttando le corsie laterali, mentre il Brasile cerca le giocate in velocità con i quattro attaccanti che si muovono su tutto il fronte dando pochi punti di riferimento. Il più attivo è Vinicius che nei primi dieci minuti ha due buone occasioni tagliando dalla sinistra, ma non riesce a concretizzarle.

Il primo brivido per i sudamericani arriva al 12' con Pasalic che affonda sul suo lato e mette in mezzo un pallone che Perisic, perfetto nel taglio, che però colpisce male e manda a lato. Il Brasile vive sulle fiammate dei singoli e alla mezz'ora prova ad accendersi Neymar ma il suo tiro è preda di un attento Livakovic.

La ripresa parte con il Brasile subito all'attacco che sfiora subito il vantaggio in due occasioni che vedono salire in cattedra un Gvardiol attento e preciso nelle chiusure. Il Brasile continua a palleggiare alla ricerca di varchi nella retroguardia e quando li trova, come al 54' con Richarlison che serve Neymar, ci pensa Livakovic a chiudere la porta a doppia mandata. Il portiere della Dinamo Zagabria si ripeta altre due volte rispondendo presente agli assalti verdeoro portati da Paquetà e Neymar. La Croazia appare in sofferenza e debito d'ossigeno lasciando sempre più spazi agli avversari a ridosso dell'area di rigore e non riuscendo più a ribaltare l'azione come accaduto nel primo tempo.

Il copione non cambia nei supplementari con il Brasile che continua ad attaccare ma la Croazia che con una ripartenza va vicina al gol: Brozovic però spreca da buona posizione un assist di Petkovic. Proprio in chiusura di tempo arriva il vantaggio della Selecao. Neymar dà il via a un'azione tutta di prima e si propone in area di rigore sgusciando fra le maglie avversarie, salta Livakovic in uscita e deposita in rete il pallone. Nel secondo supplementare la Croazia prova all'arrembaggio e viene premiata al 117': Modric serve in profondità Orsic che mette subito in mezzo per Petkovic. Il centravanti gira subito il pallone verso la porta, trova la deviazione di un difensore e batte Alisson. Ai calci di rigore la Croazia è perfetta, mentre il Brasile sbaglia prima con Rodrygo (parata di Livakovic) e poi Marquinos, che calcia sul palo.

