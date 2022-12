Qatar 2022: Schweinsteiger contro Infantino, 'Mondiali 2006 sono stati i migliori'

Doha, 18 dic. "Il miglior Mondiale della storia"? La conclusione del presidente della Fifa, Gianni Infantino, sui controversi Mondiali in Qatar è esagerata secondo l'ex campione del mondo, il tedesco Bastian Schweinsteiger. "Dal punto di vista organizzativo è andato tutto molto bene, ma non è stato il miglior Mondiale della storia", ha dichiarato l'attuale esperto dell'emittente televisiva Ard poco prima della finale tra Argentina e Francia. Per Schweinsteiger, in particolare, la Coppa del Mondo 2006 in Germania dovrebbe essere valutata molto di più. "Quando giocavo all'estero, molte persone mi dicevano che il Mondiale 2006 era quello che gli era piaciuto di più", ha spiegato Schweinsteiger, "era il migliore". E ha aggiunto di averlo detto non solo per il bel clima estivo dei Mondiali in Germania: "Siamo riusciti a trasmettere i nostri valori", ha spiegato l'ex nazionale.

Schweinsteiger si è detto anche scettico sui piani della Fifa di espandere la Coppa del mondo per club da sette a 32 squadre dal 2023 e di utilizzare anche la finestra internazionale di marzo per i mini tornei ogni due anni in futuro. "Sembra che il calcio non abbia confini. Non so se questo gioverà anche agli spettatori", ha detto l'ex giocatore 38enne. Se ci fossero ancora più partite, anche questo "peserebbe molto sui giocatori e sulla loro salute".

