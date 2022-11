Qatar 2022: Scommesse, puntati 150 milioni sulla prima giornata, 30 su Germania-Giappone

Roma, 25 nov. - È di 150 milioni di euro la raccolta di scommesse sulla prima giornata dei Mondiali in Qatar stimata dagli operatori autorizzati in Italia. Un dato positivo, malgrado l'assenza della Nazionale azzurra. Secondo quanto apprende Agipronews da fonti dell'industria, la partita più giocata di questa fase è Germania-Giappone, con circa 30 milioni di euro complessivi puntati - sia prematch che live. Grande interesse anche per Argentina-Arabia Saudita, con 25 milioni, mentre sulla partita inaugurale tra Qatar e Ecuador i bookmaker italiani hanno incassato circa 15 milioni di euro. Nell'edizione 2018 in Russia, la raccolta totale fu di 466 milioni di euro, un dato che raddoppiò quello del 2014, quando il volume totale delle scommesse sui Mondiali in Brasile si attestò a 267 milioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA