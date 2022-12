Qatar 2022: sondaggio, 64% francesi vede nazionale campione del mondo

Parigi, 14 dic. Il 64 per cento dei francesi ne è convinto, la loro nazionale vincerà non solo la semifinale di questa sera contro il Marocco, ma anche la finale contro l'Aregentina del 18 dicembre. Conquistando, per la terza volta, il titolo di campione del Mondo. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Istituto Elabe per l'emittente Bfmtv, secondo il quale l'85 per cento dei francesi è convinto che questa sera saranno loro a vincere contro i marocchini. Il 21% dei francesi ritiene invece che la Francia vincerà la semifinale, ma perderà in finale contro l'Argentina.

