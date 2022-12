Qatar 2022: stampa Argentina, Di Maria in panchina ma non verrà rischiato da Scaloni

Al Rayyan, 3 dic. - L'attaccante dell'Argentina Angel Di Maria è in panchina ma non è in grado di scendere in campo nel match contro l'Australia, valido per gli ottavi di finale del mondiale di Qatar 2022. Secondo quanto riferito da Olé, infatti, il 'Fideo' pur presente tra le riserve a bordocampo, non è giudicato dallo staff di Scaloni in condizioni tali da poterlo rischiare, puntando all'eventuale quarto di finale contro l'Olanda che gli consentirebbero di avere sei giorni di tempo per recuperare.

