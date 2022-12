Doha, 1 dic. - Per la prima volta nella storia dei Mondiali, una partita è diretta da una terna arbitrale completamente femminile. Sta accadendo in Costa Rica-Germania, dove Stephanie Frappart sarà assistita da Neuza Back e Karen Diaz. A celebrare la squadra arbitrale, arriva il tweet della Fifa: "Oggi si fa la storia con un arbitraggio tutto al femminile per la prima volta nella storia dei Mondiali maschili".

