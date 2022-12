Qatar 2022: Thiago Silva, 'fa molto male, ora alziamo subito la testa'

Al Rayyan, 9 dic. - "E' difficile avere parole in questo momento. Quando si perde qualcosa di importante, a cui puntiamo, fa molto male. Cerchiamo di rialzare la testa e andare avanti, non c'è altra alternativa. Sono un ragazzo che si rialzava ogni volta che cadeva. Sfortunatamente, come giocatore, non alzerò quella coppa. Chissà dopo con un'altra funzione". Queste le parole del capitano del Brasile Thiago Silva dopo l'eliminazione ai quarti di finale del mondiale contro la Croazia.

