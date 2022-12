Al Rayyan, 9 dic. - "E' una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, l'avevo detto più di un anno e mezzo fa". Con queste parole in conferenza stampa il ct del Brasile Tite ufficializza il suo addio alla panchina verdeoro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA