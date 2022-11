Qatar 2022: Tombolini, ‘recuperi infiniti? Soluzione è tempo effettivo'

Romna, 28 nov. “Questa decisione di allungare i recuperi a fine gara è qualcosa di abbastanza improvvisato, nessuno se l'aspettava. Sarebbe da creare una sorta di protocollo in caso di azioni che portano a una particolare perdita di tempo. Ora c'è troppa discrezionalità da parte dell'arbitro”. E' quanto sostiene l'ex arbitro Daniele Tombolini all'Adnkronos, intervenendo sui recuperi da 7-8 minuti delle gare della fase a gironi del Mondiale in Qatar.

“Il tempo effettivo sarebbe un bene, ovviamente mi aspetto tante polemiche e levate di scudi, come è successo per il Var. Che male c'è fare come nel basket, si eliminerebbero le perdite di tempo -prosegue-. Basterebbe affidare alla sala Var anche il controllo del tempo. Si creerebbe anche molta più suspense sull'ultima azione. L'arbitro invece avrebbe meno problematiche con la gestione del recupero”.

