Qatar 2022: Van Gaal, 'un pari è meglio di niente ma abbiamo giocato male'

Doha, 25 nov. - "Ancora una volta abbiamo giocato male in fase di possesso. La squadra ci prova, ma devi avere la qualità per dimostrare quanto vali. Abbiamo perso tutti i duelli e spesso gli abbiamo dato palla. È incredibile come abbiamo giocato, ma anche se non siamo stati in partita abbiamo concesso poco". Lo dice l'allenatore dell'Olanda Louis Van Gaal dopo lo stentato pareggio con l'Ecuador ai mondiali di Qatar 2022. "In Nations League abbiamo dimostrato di saper giocare bene, ma questi sono avversari di uno stile diverso che cercano di ostacolarci. Non sono così triste, non abbiamo ancora perso, siamo in vetta e starò al fianco dei miei giocatori", aggiunge il ct olandese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA