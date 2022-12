Qatar 2022: Zoff, 'finora Francia squadra migliore, ha carte in regola per il bis'

Roma, 5 dic. - "Ora il mondiale sta entrando nella fase decisiva e mi pare che ci siano tutte le favorite. Se devo fare un solo nome finora la squadra migliore è stata la Francia. Rivincere un mondiale è un'impresa complicata ma hanno tutte le carte in regola per riuscirci". Così all'Adnkronos il portiere e capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 Dino Zoff, in merito al mondiale di Qatar 2022 che sta entrando nella sua fase decisiva. "Dopo i transalpini vedo le solite: Brasile, Argentina, Spagna e Inghilterra, tutte con chance di alzare la Coppa anche se a mio avviso un gradino sotto ai francesi", aggiunge Zoff.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA