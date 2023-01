Qatar: primo voto Pe su immunità Cozzolino-Tarabella 31/1

BRUXELLES, 24 GEN - La commissione Giustizia (Juri) del Parlamento europeo voterà in sessione straordinaria sulla revoca dell'immunità dei due eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella martedì 31 gennaio. L'annuncio ufficiale è arrivato al termine dell'audizione di questa mattina del politico italiano. La parola passerà poi alla plenaria dell'Eurocamera, che dovrebbe esprimersi in via definitiva durante la sessione di febbraio a Strasburgo.

