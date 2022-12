Qatargate: Benifei, 'Pd partito più duro con Qatar in Europa'

Roma, 12 dic. "Non vorrei che passasse l'idea che qualcuno è stato realmente influenzato. Certamente ora le indagini andranno a fondo ma diciamo che la forza politica che io rappresento, è stata, contrariamente a Forza Italia o ad altre forze politiche, nel voto, la più dura contro il Qatar. Questo lo dico perché non vorrei che ci siano fraintendimenti dato che si fa riferimento a una mail di un collega (Andrea Cozzolino, europarlamentare del Pd, nella quale invitava a votare contro una risoluzione verso il Qatar, ndr), ma che il Pd non ha poi adottato". Lo ha detto Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento Europeo, a 24 Mattino su Radio 24.

