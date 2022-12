Roma, 13 dic. "In questi tempi turbolenti c'è bisogno di un'Europa autorevole e forte. Purtroppo le notizie delle inchieste raccontano qualcosa di scandaloso e inaccettabile, un danno gravissimo all'Europa e al cuore della sua democrazia; la magistratura faccia fino in fondo il suo dovere". Così Enrico Letta su twitter rilanciando il suo intervento oggi in aula alla Camera.

