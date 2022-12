Qatargate: Meloni, 'si vada fino in fondo senza sconti'

Roma, 29 dic Sul Qatargate "si deve andare fino in fondo, senza sconti. Il rischio è che alcune istituzioni siano permeabili ad alcuni interessi, un problema per gli Stati. Non penso che le istituzioni debbano dimostrare o accettare una vulnerabilità. Per questo è fondamentale la risposta che le istituzioni europee e ciascuno saprà dare". Lo ha detto Giorgia Meloni.

"Mi è capitato in passato di denunciare la differenza tra legittimi accordi che si fanno con le Nazioni, commerciali, e il tentativo di favorire o consentire, il soft power, il condizionamento, che alcune Nazioni facevano in Italia e in Europa", ha spiegato la premier.

