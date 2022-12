Qatargate: Orlando, 'condanna ma capire anche come si stronca questo fenomeno'

Roma, 13 dic. “Un fatto ripugnante e il nostro compito è di condannare senza mezzi termini, dobbiamo capire quali sono i tarli che possono aver scavato questo vero cratere morale”. Così Andrea Orlando a Radio Popolare a proposito dell'arresto di Antonio Panzeri, ex eurodeputato del Partito democratico, ora ad Articolo Uno.

“Ho detto subito quello che penso, se il quadro fosse confermato sarebbe un fatto ripugnante, non trovo altri aggettivi, dice Orlando, perché l'idea di lucrare sulla difesa dei lavoratori e sulla difesa dei diritti umani, spendendo anche la propria storia personale, credo che sia qualcosa in più della corruzione”.

Il deputato del Partito democratico parla di “tradimento”. “Il nostro compito, prosegue, è di condannare senza mezzi termini questi fatti, la nostra posizione deve essere fermissima, dobbiamo capire quali sono i meccanismi che consentono queste dinamiche, i tarli che possono aver scavato questo vero cratere morale, non dobbiamo semplicemente limitarci alla condanna, ma capire come si stronca questo fenomeno, come si superano alcune modalità di interlocuzione tra interessi privati e istituzioni e anche tra paesi esteri e istituzioni, questo è un punto su cui riflettere”.

