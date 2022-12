Roma, 15 dic. "Non mi toglierebbe la sofferenza se ci fossero anche i Popolari in mezzo... Il punto è che questa vicenda ci dovrebbe far riflettere sul fatto che il Parlamento Ue è diventato importante ma è poco protetto". Così Andrea Orlando a Metropolis sul sito di Repubblica.

