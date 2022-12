Qatargate: Renzi, 'Articolo1 non faccia morale ma spieghi cosa è accaduto a Bruxelles'

Roma, 21 dic Il Qatargate? "Penso che bisognerebbe fare una riflessione. C'è Articolo 1, nato dalla scissione dal Pd, ci sono D'Alema, Panzeri, Bersani, Speranza, un parlamentare europeo molto amico di D'Alema non rieletto che è finito a lavorare con Speranza e Arcuri per il Covid, Paolucci, che fanno la morale agli altri. Dovrebbero spiegare cosa è accaduto in quelle nottate di Bruxelles e poi bisogna fare la commissione di inchiesta sul Covid". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.

