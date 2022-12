Quatargate: Moretti, 'estranea a vicenda, diffido Libero dal fare illazioni'

Roma, 12 dic. “L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti diffida il quotidiano 'Libero' dal fare illazioni, dal pubblicare notizie false e dall'accostare il proprio nome all'indagine in corso sui casi di presunta corruzione all'Europarlamento. Moretti ribadisce la sua totale estraneità alla vicenda in oggetto e preannuncia querele contro chiunque pubblichi o diffonda notizie false e tendenziose o che puntino a minare la propria onorabilità“. Così in una nota l'ufficio stampa di Alessandra Moretti.

