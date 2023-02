Quindicenni violentano 12enne e filmano scena, arrestati

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 15 FEB - I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, hanno arrestato due minorenni di 15 anni accusati di aver violentato una minore di 12 anni e di aver filmato la scena con il cellulare. Lo riporta la Gazzetta del Sud. L'episodio sarebbe avvenuto in una piccola frazione di un paese nell'hinterland il 7 dicembre. La ragazzina di 12 anni sarebbe stata costretta a seguire i due adolescenti per poi subire gli abusi. I due sono ai domiciliari.

