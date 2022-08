Roma, 10 ago. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceglie la Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il Capo dello Stato infatti nel pomeriggio è atteso ad Alghero, dove verrà nuovamente ospitato nella foresteria dell'Aeronautica militare. Mattarella dovrebbe fermarsi per una decina di giorni, prima di far ritorno nella Capitale, dove è solito recarsi nella tenuta presidenziale di Castelporziano.

