Quirinale: Mattarella ha ricevuto nuovi ambasciatori

Roma, 16 gen. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Jan Kohout, Repubblica Ceca; S.E. Santos Álvaro, Repubblica del Mozambico; S.E. Ali Javed, Repubblica Islamica del Pakistan; S.E. Dhanojak Obongo, Repubblica del Sud Sudan; S.E. Bernardo Luís De Carvalho Futscher Pereira, Repubblica Portoghese; S.E. il Signor Guide Jia, Repubblica Popolare Cinese. Era presente agli incontri il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli". Si legge in una nota del Quirinale.

