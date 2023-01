Rally: Dakar, Loeb vince la nona tappa e Al-Attiyah sempre leader

Haradh, 10 gen. - Il francese Sebastian Loeb conquista tra le auto la nona tappa della Dakar, da Riyadh ad Haradh, 710 chilometri totali di cui 439 di speciale. Loeb, al terzo successo parziale in questa Dakar, ha chiuso con un tempo di 3h5'14'', precedendo il lituano Vaidotas Zala (Teltonika Racing) per 57'' dopo aver subito una penalità di 130''. Terzo posto per un altro francese Guerlain Chicherit (GCK Motorsport) a 2'08''. Ottava piazza per il leader della classifica generale, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), che arriva al traguardo con un distacco di 8'58'' dopo una frazione in gestione visto il suo ampio vantaggio. Il pilota della Toyota ha ora un margine di un'ora, 21 minuti e 57 secondi sul secondo in classifica, il brasiliano Lucas Moraes (Toyota). Tra le moto, seconda vittoria di tappa per l'argentino Luciano Benavides, che chiude in 3h18'44'' e precede di 1'02'' l'australiano Toby Price (Ktm) e di 2'57'' il compagno di marca in Husqvarna, Skyler Howes. Diciannovesimo l'italiano Paolo Lucci, ritirato Joan Barreda. Howes si conferma in testa alla classifica generale con un vantaggio risicato di appena 3 secondi sul primo inseguitore Price.

